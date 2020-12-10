Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое городское кафе
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Выбираем подарки в Пскове
Как минимум, варварство
алло, мы ищем стартапы
75 лет спустя Год памяти и славы
спастись от огня
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
бизнес с душком
Чем помогли малому и среднему бизнесу
конкурс лучшее новогоднее оформление
 
 
 
ещё Общество 10.12.2020 07:1213 Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 11.12.2020 14:150 Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 3 11.12.2020 14:140 Отделение хирургии откроется в гдовской больнице 14 декабря 11.12.2020 14:100 Комдиву 76-й дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора 11.12.2020 13:470 О жизни семьи из Дюссельдорфа в псковской глубинке рассказал «Первый канал» 11.12.2020 13:220 Названы классы автомобилей скорых, которые приедут в Псковскую область до конца года
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил о возможных нарушениях в обороте лекарств

11.12.2020 13:08|ПсковКомментариев: 0

В большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить, является ли лекарственное средство фальсифицированным или нет. В определении, данным законом «Об обращении лекарственных средств», сказано, что фальсифицированное лекарственное средство - это лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе или производителе.

В региональном комитете по здравоохранению Псковской Ленте Новостей рассказали, на какие признаки нужно обратить внимание покупателям.

Во-первых, на изменение цвета, запаха и вкуса лекарственного препарата (по сравнению с теми, что покупатель наблюдал при предыдущих приемах лекарственного препарата).

Во-вторых, на несоответствие внешнего вида лекарственного препарата описанию, представленному в инструкции по медицинскому применению.

В-третьих, на орфографические и пунктуационные ошибки в тексте на упаковке или в инструкции по медицинскому применению.

В комитет напомнили, что все лекарственные препараты внесены в специальный перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату. Возвращены могут быть только препараты ненадлежащего качества.

«С 29 ноября 2019 каждая серия зарегистрированных лекарственных препаратов перед поступлением проходит испытания качества на соответствие требованиям утвержденной нормативной документации в службе качества завода-производителя. До этого на территории Российской Федерации проводилась обязательная процедура декларирования (сертификации). Поэтому, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» при приобретении лекарств, поступивших в оборот до 29 ноября 2020 года, покупатель вправе не только ознакомиться с препаратом, но и запросить информацию о подтверждении соответствия его качества. Аптечная организация обязана по запросу потребителя предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия», - подчеркнули в региональном комитет по здравоохранению.

Проверить качество можно, в том числе, и с помощью приложения для смартфонов «Честный ЗНАК». С помощью камеры смартфон считывает цифровой код с упаковки лекарственного препарата, и приложение выдает результат проверки — является ли лекарство подлинным или нет. Если код не найден в системе, это может быть признаком нарушения. Покупатель сможет с помощью приложения немедленно сообщить об этом в надзорные органы, причем сделать это можно прямо в приложении. Так как система обязательной маркировки лекарственных препаратов вступила в силу с 1 июля 2020, специальный код имеется только на тех препаратах, которые произведены, начиная с 1 июля 2020 и ранее, если производитель участвовал в эксперименте по маркировке лекарственных препаратов.

Оборот немаркированных лекарственных препаратов, произведенных до 1 июля 2020, также является легальным.

Если есть сомнения в качестве лекарственного препарата, следует обратиться в территориальный орган Росздравнадзора по Псковской области: Псков ул. Р. Люксембург, 12, телефон 56-52-64.

Добавим, что испытание качества лекарственных средств на территории Российской Федерации могут проводить лишь организации, аккредитованные в установленном порядке в качестве испытательных лабораторий. В Псковской области такая лаборатория отсутствует.

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (рубрика «Сервисы»/ Электронный сервис «Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации») отражается информация о сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации.

Также на официальном сайте Росздравнадзора работает сервис «Поиск изъятых из обращения лекарственных средств», с помощью которого можно проверить, подлежит ли какое-либо лекарственное средство изъятию из оборота. В результате поиска в сервисе формируется отчет в виде таблицы, где имеется ссылка на файл информационного письма Росздравнадзора. Можно ознакомиться с текстом письма, в котором указана причина изъятия лекарственного препарата из оборота. Это может быть брак при производстве, фальсификация или прочее.

Теги: #лекарства #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 562 человека
11.12.2020, 14:150 Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 3 11.12.2020, 14:140 Отделение хирургии откроется в гдовской больнице 14 декабря 11.12.2020, 14:100 Комдиву 76-й дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора 11.12.2020, 13:571 В Пскове закончен ремонт тротуара на улице Шестака. ФОТО
11.12.2020, 13:470 О жизни семьи из Дюссельдорфа в псковской глубинке рассказал «Первый канал» 11.12.2020, 13:450 На Красноармейской набережной в Пскове появился знак «Одностороннее движение» 11.12.2020, 13:330 Согласительная комиссия отклонила все поправки «Яблока» в бюджет Псковской области 11.12.2020, 13:220 Названы классы автомобилей скорых, которые приедут в Псковскую область до конца года
11.12.2020, 13:151 Прогулки по доступно-недоступной среде. Детский парк 11.12.2020, 13:080 Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил о возможных нарушениях в обороте лекарств 11.12.2020, 13:010 В Новосокольниках в ходе бытового конфликта мужчина избил молодого человека 11.12.2020, 12:560 Мониторинг цен на новогоднюю продуктовую корзину проведут псковские молодогвардейцы
11.12.2020, 12:480 Банк «Открытие»: более половины предпринимателей избежали убытков в пандемию 11.12.2020, 12:420 «Рено Сандеро» перевернулся в Великолукском районе, есть пострадавший. ФОТО 11.12.2020, 12:373 В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от коронавируса 11.12.2020, 12:230 Новоржевский район не получит денег из областного бюджета на покупку ассенизаторской машины
11.12.2020, 12:190 Житель Псковской области выиграл в лотерею автомобиль за 600 тысяч рублей 11.12.2020, 12:102 В Великих Луках спецтехника брошена на борьбу с гололедом с раннего утра 11.12.2020, 12:030 Областной парламент соберется на внеочередную сессию 16 декабря 11.12.2020, 11:551 Фотофакт: Кто-то знает короткую дорогу
11.12.2020, 11:480 Прием только по предварительной записи ввел КУГИ Псковской области 11.12.2020, 11:430 «С другой стороны» покажет себя Дмитрий Месхиев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 11.12.2020, 11:352 Фотофакт: Псковичи «допросились» снега зимой 11.12.2020, 11:200 Центр Великих Лук превратился в каток
11.12.2020, 11:141 Мишустин подписал распоряжение об увеличении парка автомобилей скорой помощи в Псковской области 11.12.2020, 11:091 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 81 11.12.2020, 10:550 ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность из-за погодных условий 11.12.2020, 10:413 Фотофакт: Конкурс новогодних поделок объявили среди врачей Пскова
11.12.2020, 10:350 Подписан контракт на капремонт в 2021 году моста через Милевку в Пскове 11.12.2020, 10:290 Ренессанс откладывается 11.12.2020, 10:260 Псковское управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы 11.12.2020, 10:170 Более 40% россиян не вспомнили об уходящем годе ничего хорошего
11.12.2020, 10:080 В Пскове стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» 11.12.2020, 10:000 Новый мультибрендовый автосалон открылся в Пскове 11.12.2020, 09:540 Четыре боевых корабля получит ВМФ до конца года 11.12.2020, 09:420 Мусор, летняя кухня и пол под печкой горели в Псковской области
11.12.2020, 09:350 Санатории «Хилово» и «Голубые озера» приглашают укрепить органы дыхательной системы 11.12.2020, 09:140 «Пежо» сгорел в Пскове на Красноармейской 11.12.2020, 09:100 В «Псковских теплосетях» продолжаются творческие конкурсы среди детей сотрудников предприятия 11.12.2020, 09:026 Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину от COVID-19
11.12.2020, 08:510 Упростить оформление инвалидности на время пандемии предложил Минтруд 11.12.2020, 08:430 Тренировки по эвакуации из торговых центров начнут проводить вместе с посетителями 11.12.2020, 08:293 Зюганов готовит сборник «коронавирусных» анекдотов к Новому году 11.12.2020, 08:211 Великолукская транспортная прокуратура уличила руководство склада в незаконном оказании платных услуг
11.12.2020, 08:124 В популярных зарубежных супермаркетах может появиться российская продукция 11.12.2020, 08:000 Ингредиенты для селедки под шубой за год подорожали на 8% 11.12.2020, 07:451 Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19 11.12.2020, 07:351 Злостных неплательщиков по кредитам в России стало больше на 2,1 млн
11.12.2020, 07:270 Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 11.12.2020, 07:152 Поставка пиротехники в Россию снизилась на 70% 11.12.2020, 07:014 330 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 11.12.2020, 06:540 Очаг COVID-19 выявили в Новоржевской средней школе
11.12.2020, 00:012 «Твердую четверку» поставили медики из Москвы ЛОР-направлению в Пскове 10.12.2020, 23:580 Великолукская транспортная прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов 10.12.2020, 23:290 «Яблоко» предлагает 18 поправок в бюджет Псковской области на следующий год 10.12.2020, 23:030 XI Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения прошли в Псковской области
10.12.2020, 22:403 Максимальную цену на масло и сахар рекомендовали установить российские власти 10.12.2020, 22:320 Образование и развитие ребенка обходится средней российской семье в 1,6 млн рублей 10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений 10.12.2020, 21:540 84 класса закрыты в школах Псковской области из-за коронавируса
10.12.2020, 21:484 Фотофакт: Светодиодная планета Земля появилась на площади Ленина 10.12.2020, 21:291 Михаил Ведерников раскрыл международное значение мемориала «Зарождение Знамени Победы» 10.12.2020, 21:070 К ледяному дождю готовы энергетики в Псковской области 10.12.2020, 20:515 «Дама сдавала в багаж»: у вокзала в Дно появился памятник собаке
10.12.2020, 20:350 Псковская районная организация профсоюза работников народного образования и науки выбрала нового председателя 10.12.2020, 20:140 Виктор Остренко: Ключевые задачи СМИ - оперативность и объективность 10.12.2020, 20:005 Фарш невозможно провернуть назад 10.12.2020, 19:567 В Псковской области планируют узаконить многодневные выборы
10.12.2020, 19:282 Ираида Сивачева: В связи с коронавирусом вакцинация от гриппа стала, как никогда актуальна 10.12.2020, 19:232 Реконструкцию четырех школ в приграничных районах Псковской области обсудили в Минпросвещения 10.12.2020, 19:020 Подготовку реставраторов в Пскове может начать педуниверситет из Москвы 10.12.2020, 18:419 300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
10.12.2020, 18:3025 Забейте на COVID-статистику 10.12.2020, 18:290 Награждение победителей акции «Нужные люди» состоялось в Пскове 10.12.2020, 18:130 Вернуть в России подоходный налог после покупки квартиры в ипотеку станет проще 10.12.2020, 17:550 Презентацию нового альбома ЧАЙФ эксклюзивно покажет МТС Live
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.