Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил о возможных нарушениях в обороте лекарств

В большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить, является ли лекарственное средство фальсифицированным или нет. В определении, данным законом «Об обращении лекарственных средств», сказано, что фальсифицированное лекарственное средство - это лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе или производителе.

В региональном комитете по здравоохранению Псковской Ленте Новостей рассказали, на какие признаки нужно обратить внимание покупателям.

Во-первых, на изменение цвета, запаха и вкуса лекарственного препарата (по сравнению с теми, что покупатель наблюдал при предыдущих приемах лекарственного препарата).

Во-вторых, на несоответствие внешнего вида лекарственного препарата описанию, представленному в инструкции по медицинскому применению.

В-третьих, на орфографические и пунктуационные ошибки в тексте на упаковке или в инструкции по медицинскому применению.

В комитет напомнили, что все лекарственные препараты внесены в специальный перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату. Возвращены могут быть только препараты ненадлежащего качества.

«С 29 ноября 2019 каждая серия зарегистрированных лекарственных препаратов перед поступлением проходит испытания качества на соответствие требованиям утвержденной нормативной документации в службе качества завода-производителя. До этого на территории Российской Федерации проводилась обязательная процедура декларирования (сертификации). Поэтому, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» при приобретении лекарств, поступивших в оборот до 29 ноября 2020 года, покупатель вправе не только ознакомиться с препаратом, но и запросить информацию о подтверждении соответствия его качества. Аптечная организация обязана по запросу потребителя предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия», - подчеркнули в региональном комитет по здравоохранению.

Проверить качество можно, в том числе, и с помощью приложения для смартфонов «Честный ЗНАК». С помощью камеры смартфон считывает цифровой код с упаковки лекарственного препарата, и приложение выдает результат проверки — является ли лекарство подлинным или нет. Если код не найден в системе, это может быть признаком нарушения. Покупатель сможет с помощью приложения немедленно сообщить об этом в надзорные органы, причем сделать это можно прямо в приложении. Так как система обязательной маркировки лекарственных препаратов вступила в силу с 1 июля 2020, специальный код имеется только на тех препаратах, которые произведены, начиная с 1 июля 2020 и ранее, если производитель участвовал в эксперименте по маркировке лекарственных препаратов.

Оборот немаркированных лекарственных препаратов, произведенных до 1 июля 2020, также является легальным.

Если есть сомнения в качестве лекарственного препарата, следует обратиться в территориальный орган Росздравнадзора по Псковской области: Псков ул. Р. Люксембург, 12, телефон 56-52-64.

Добавим, что испытание качества лекарственных средств на территории Российской Федерации могут проводить лишь организации, аккредитованные в установленном порядке в качестве испытательных лабораторий. В Псковской области такая лаборатория отсутствует.

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (рубрика «Сервисы»/ Электронный сервис «Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации») отражается информация о сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации.

Также на официальном сайте Росздравнадзора работает сервис «Поиск изъятых из обращения лекарственных средств», с помощью которого можно проверить, подлежит ли какое-либо лекарственное средство изъятию из оборота. В результате поиска в сервисе формируется отчет в виде таблицы, где имеется ссылка на файл информационного письма Росздравнадзора. Можно ознакомиться с текстом письма, в котором указана причина изъятия лекарственного препарата из оборота. Это может быть брак при производстве, фальсификация или прочее.