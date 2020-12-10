Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил о возможных нарушениях в обороте лекарств

В большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить, является ли лекарственное средство фальсифицированным или нет. В определении, данным законом «Об обращении лекарственных средств», сказано, что фальсифицированное лекарственное средство - это лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе или производителе.
В региональном комитете по здравоохранению Псковской Ленте Новостей рассказали, на какие признаки нужно обратить внимание покупателям.
Во-первых, на изменение цвета, запаха и вкуса лекарственного препарата (по сравнению с теми, что покупатель наблюдал при предыдущих приемах лекарственного препарата).
Во-вторых, на несоответствие внешнего вида лекарственного препарата описанию, представленному в инструкции по медицинскому применению.
В-третьих, на орфографические и пунктуационные ошибки в тексте на упаковке или в инструкции по медицинскому применению.
В комитет напомнили, что все лекарственные препараты внесены в специальный перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату. Возвращены могут быть только препараты ненадлежащего качества.
Проверить качество можно, в том числе, и с помощью приложения для смартфонов «Честный ЗНАК». С помощью камеры смартфон считывает цифровой код с упаковки лекарственного препарата, и приложение выдает результат проверки — является ли лекарство подлинным или нет. Если код не найден в системе, это может быть признаком нарушения. Покупатель сможет с помощью приложения немедленно сообщить об этом в надзорные органы, причем сделать это можно прямо в приложении. Так как система обязательной маркировки лекарственных препаратов вступила в силу с 1 июля 2020, специальный код имеется только на тех препаратах, которые произведены, начиная с 1 июля 2020 и ранее, если производитель участвовал в эксперименте по маркировке лекарственных препаратов.
Оборот немаркированных лекарственных препаратов, произведенных до 1 июля 2020, также является легальным.
Добавим, что испытание качества лекарственных средств на территории Российской Федерации могут проводить лишь организации, аккредитованные в установленном порядке в качестве испытательных лабораторий. В Псковской области такая лаборатория отсутствует.
На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (рубрика «Сервисы»/ Электронный сервис «Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации») отражается информация о сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации.
Также на официальном сайте Росздравнадзора работает сервис «Поиск изъятых из обращения лекарственных средств», с помощью которого можно проверить, подлежит ли какое-либо лекарственное средство изъятию из оборота. В результате поиска в сервисе формируется отчет в виде таблицы, где имеется ссылка на файл информационного письма Росздравнадзора. Можно ознакомиться с текстом письма, в котором указана причина изъятия лекарственного препарата из оборота. Это может быть брак при производстве, фальсификация или прочее.