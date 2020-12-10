Общество

Названы классы автомобилей скорых, которые приедут в Псковскую область до конца года

Парк автомобилей скорой медицинской помощи в Псковской области пополнится еще 50 единицами. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ранее оказать дополнительную помощь регионам в борьбе с коронавирусом и ускорить работу по расширению автопарка служб скорой помощи в субъектах поручил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в Псковскую область придут 18 автомобилей класса «В». Это машины для оказания помощи пациентам до приезда в больницу. Комплектуются они самым современным оборудованием для реанимационных действий, а также необходимыми лекарствами.

Остальные 32 единицы будут представлены машинами более высокого класса - «С», которые предназначены для оказания неотложной профессиональной помощи пациентам. Такие скорые укомплектованы современным мобильным оборудованием, в том числе диагностическим.

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Напомним, согласно распоряжению Михаила Мишустина, дополнительно автомобили скорой помощи закупят для Кировской, Псковской и Тульской областей, а также для Чувашии и Краснодарского края. На эти цели будет направлено почти 600 млн рублей.