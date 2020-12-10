Общество

О жизни семьи из Дюссельдорфа в псковской глубинке рассказал «Первый канал»

Телесюжет о том, как семья из Дюссельдорфа освоилась в псковской глубинке, показали по «Первому каналу».

Решение оставить привычный городской уклад и перебраться в глухую псковскую деревню, в буквальном смысле открыло для нее новые горизонты. Немецкий архитектор научился варить сыр и вполне успешно управляется с хозяйством. Теперь все свое, а в доме настоящая русская печь, сообщает телеканал.

Из Дюссельдорфа, где сплошь одни фабрики, в псковскую глубинку вместе с женой и детьми Себастьян Висведель перебрался пять лет назад. Деревню выбирал по принципу, чем дальше от цивилизации, тем лучше. Хотя и знать не знал, что такое огороды, в Германии он работал архитектором. Здесь пришлось строить хлев для скота и осваивать трактор.

Теперь, как заправский фермер, Себастьян лихо рассекает по полям, а гостей угощает козьим сыром. Делал сам, что называется, методом проб и ошибок: «Сначала сыр у меня не получался совсем, но куры были этим очень довольны. Все, что не получалось, я им и свиньям отдавал, только спустя два года сыр начал получаться».

Когда крайний дом на единственной улице в деревне Морозово купила семья из Германии, местные жители удивились: ни магазинов, ни почты, до ближайшего города 20 километров пути.

«Первую зиму, когда везде была грязь, дождь было очень тяжело. Это было словно, как, знаете, Наполеон на русской земле утонул, но сдаваться я и не думал», – признается Себастьян Висведель.

Бросить все и переехать жить в русскую деревню Себастьяну однажды предложила жена Лариса. Ей хотелось вернуться на историческую родину, ему приключений. Из Советского Союза в Германию она с родителями уехала еще ребенком. С детства увлекалась живописью и даже закончила Дюссельдорфскую академию художеств. А теперь ей милее всего выставки домашних заготовок в подвале.

Отопление дровами, хлеб только свой, из настоящей русской печи. И, кажется, другой жизни они и не знали. Старший сын Илья ездит в школу в соседнее село. Учится хорошо, но по русскому, признается, бывают и тройки. Язык не дается и главе семейства. Как ни пытался Себастьян выучить, в его словарном запасе лишь несколько фраз. И хоть до конца Россию он так и не понял, но говорит, успел прикипеть. В планах пожить здесь еще, сообщается в телесюжете. На вопрос, чувствует ли он себя «немножко русским», Себастьян признается:

«Нет, не чувствую. Русские для меня все еще загадка».