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Общество

Псковский УФСИН принял участие в «Прямом разговоре» руководства УИС с правозащитиками

11.12.2020 18:45|ПсковКомментариев: 0

УФСИН России по Псковской области принял участие в «Прямом разговоре» руководства уголовно-исполнительной системы страны с представителями правозащитных организаций.

В ходе мероприятия представители пенитенциарного ведомства и правозащитного сообщества обсудили актуальные вопросы взаимодействия, озвучили имеющиеся проблемы и наметили пути решения, сообщили об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этом году четвертая рабочая встреча прошла в дистанционном режиме и совпала с празднованием международного Дня прав человека. В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Александр Калашников, его первый заместитель Анатолий Рудый, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов, и его заместитель Александр Холодов, а также представители аппарата Общественной палаты Александр Юхно, Петр Золотов и Евгения Копылова. Также к «Прямому разговору» присоединялись начальники территориальных органов ФСИН России, а также председатели ОНК регионов.

От Псковской области в «Прямом разговоре» участвовали начальник УФСИН Евгений Стариков, помощник начальника по правам человека в уголовно-исполнительной системе Максим Галактионов, представители Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Эдуард Малин, Андрей Холмов и Григорий Матвеев.

Как отметили организаторы, главная цель мероприятия - выстроить конструктивный диалог уголовно-исполнительной системы с представителями общественных организаций и направить его на укрепление взаимодействия, решение проблемных вопросов и совершенствования совместной работы. На совещании Федеральная служба исполнения наказаний и Общественная палата Российской Федерации подписали Соглашение о взаимодействии.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, цены на продукты в магазинах при учреждениях, организация работы интернет-магазинов для покупки продуктов за счет средств родственников как альтернатива посылкам, нюансы замены неотбытой части наказания принудительными работами и открытие новых исправительных центров, благоустройство территорий исправительных колоний, онлайн-консультирование осужденных по правовым вопросам, изменение положений ряда нормативных документов и другие предложения правозащитников.

Задать интересующие вопросы члены ОНК могли во время «Прямого разговора» по горячей линии. «Все поступившие обращения будут рассмотрены ФСИН России в установленном порядке», - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в УФСИН России по Псковской области с представителями региональной общественной наблюдательной комиссии налажено конструктивное сотрудничество. Правозащитники регулярно посещают исправительные учреждения и следственный изолятор, проводят беседы, оказывают консультационную и юридическую помощь гражданам, участвуют в заседаниях дисциплинарных комиссий, а также в различных социально-профилактических мероприятиях.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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