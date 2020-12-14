Общество

ПСБ расширяет возможности для торгово-сервисных предприятий

В 2020 году население стало еще меньше платить наличными, выбирая оплату картами, через смартфоны в онлайн. ПСБ активно расширяет сеть торгового и интернет-эквайринга для торговых точек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

О новых трендах и услугах рассказала заместитель регионального директора Псковского операционного офиса ПСБ Олеся Зубарева. «Из последних наших нововведений - оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей. Сервис не требует от торговых точек установки или обновления какого-либо оборудования. Комиссия для торгово-сервисных предприятий за переводы через СБП в несколько раз ниже, чем за прием платежей по картам и мобильным кошелькам – максимум 0,7%, при этом большая часть точек обслуживается по тарифу всего 0,4%», - отметила она.

Для оплаты покупки через QR-код в мобильном приложении необходимо выбрать вариант оплаты «через СБП», а затем сканировать QR-код и подтвердить операцию. Для каждой новой покупки формируется свой код, в который «зашиты» данные о продавце, наименовании покупки и ее стоимости. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.

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Покупка с выдачей наличных через ПОС-терминал - еще один новый сервис, который позволяет покупателям-держателям банковских карт снимать наличные на кассах магазинов и других торговых точек. Для них это повышение лояльности покупателей, а для покупателей - удобный доступ к наличным деньгам при совершении обычных покупок, а также экономия времени на поиск и дорогу до банкомата. Обязательное условие – для получения наличных нужно сделать покупку на любую сумму. За один раз можно снять от 100 рублей до 5000 рублей.

ПСБ также одним из первых реализовал новую функцию оплаты через СБП - сервис «Мгновенный счет» для покупок с мобильных устройств в интернет-магазинах, при которых не требуется сканирование QR-кода. В мобильном браузере или в приложении магазина отображается платежная ссылка или кнопка, нажав на которую, открывается приложение банка PSB-online, и клиент, попадая сразу на страницу оплаты, может совершить платеж. Если же клиент совершает покупку в интернет-магазине со стационарного компьютера или ноутбука, то для оплаты через СБП на экране отображается QR-код, который можно отсканировать.

Все более востребованным становится мобильный эквайринг - это новая технология по приему банковских карточек через мобильный терминал. С ее помощью можно принимать платежи, используя планшет либо смартфон. При этом из оборудования понадобится только считывающее устройство, которое можно подключить к планшету на базе Android 2.1 и выше, iOS 4.0 и выше.

Услуга «Зачисление возмещения 3 раза в день» позволит увеличить скорость зачисления эквайринговой выручки на счета, открытые в ПСБ. Деньги будут доступны клиентам уже в день проведения операции.

Для предприятий с наличным оборотом сегодня одна из наиболее передовых технологий управления торговой выручкой – это «Электронный инкассатор». Устройство устанавливается и обслуживается специалистами банка бесплатно. Кассир принимает деньги покупателей, тут же помещает их в электронный инкассатор, и они мгновенно зачисляются на расчетный счет, открытый в ПСБ. С этого момента выручка в устройстве находится под надежной защитой банка и тут же страхуется.

«Преимущества очевидны: после внедрения электронной инкассации предприниматель и его сотрудники фактически могут забыть о заявках на инкассацию, ручном пересчете купюр, проверке их на подлинность, упаковке наличности, заполнении ведомостей и прочей документации и передаче в бухгалтерию, о превышении лимитов, остатках в кассе на конец рабочего дня и кассовых разрывах. Одновременно снижается зависимость бизнеса от кредитов, сокращаются трудозатраты, а оборачиваемость финансовых ресурсов, наоборот, увеличивается, что позволяет использовать их с максимальной эффективностью. Работа ведется без штрафов за повторный пересчет, превышения кассовых лимитов, краж», - отметили в пресс-службе ПСБ.