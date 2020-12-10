Комдиву 76-й дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора

Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин.
Напомним, тем же указом звание генерал-майора внутренней службы присвоено экс-руководителю УФСИН России по Псковской области Юрию Лымарю.
Сергей Чубарыкин стал комдивом псковской дивизии в августе текущего года в звании гвардии полковника. 4 августа его представил личному составу соединения командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.