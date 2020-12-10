Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое городское кафе
Квартирный вопрос
Как минимум, варварство
алло, мы ищем стартапы
Выбираем подарки в Пскове
С двух ног в один сапог
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Прогулка по (не)доступной среде
конкурс лучшее новогоднее оформление
бизнес с душком
Телефон прямого эфира 56-73-72
спастись от огня
 
 
 
ещё Общество 10.12.2020 07:1213 Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 11.12.2020 14:150 Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 3 11.12.2020 14:140 Отделение хирургии откроется в гдовской больнице 14 декабря 11.12.2020 14:100 Комдиву 76-й дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора 11.12.2020 13:470 О жизни семьи из Дюссельдорфа в псковской глубинке рассказал «Первый канал» 11.12.2020 13:220 Названы классы автомобилей скорых, которые приедут в Псковскую область до конца года
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Комдиву 76-й дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора

11.12.2020 14:10|ПсковКомментариев: 0

Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин.

Напомним, тем же указом звание генерал-майора внутренней службы присвоено экс-руководителю УФСИН России по Псковской области Юрию Лымарю.

Сергей Чубарыкин стал комдивом псковской дивизии в августе текущего года в звании гвардии полковника. 4 августа его представил личному составу соединения командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

 

Теги: #ВДВ #президент #76-я дивизия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 562 человека
11.12.2020, 14:220 «С другой стороны» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО 11.12.2020, 14:150 Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 3 11.12.2020, 14:140 Отделение хирургии откроется в гдовской больнице 14 декабря 11.12.2020, 14:100 Комдиву 76-й дивизии Сергею Чубарыкину присвоено звание генерал-майора
11.12.2020, 13:572 В Пскове закончен ремонт тротуара на улице Шестака. ФОТО 11.12.2020, 13:470 О жизни семьи из Дюссельдорфа в псковской глубинке рассказал «Первый канал» 11.12.2020, 13:450 На Красноармейской набережной в Пскове появился знак «Одностороннее движение» 11.12.2020, 13:330 Согласительная комиссия отклонила все поправки «Яблока» в бюджет Псковской области
11.12.2020, 13:220 Названы классы автомобилей скорых, которые приедут в Псковскую область до конца года 11.12.2020, 13:151 Прогулки по доступно-недоступной среде. Детский парк 11.12.2020, 13:080 Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил о возможных нарушениях в обороте лекарств 11.12.2020, 13:010 В Новосокольниках в ходе бытового конфликта мужчина избил молодого человека
11.12.2020, 12:560 Мониторинг цен на новогоднюю продуктовую корзину проведут псковские молодогвардейцы 11.12.2020, 12:480 Банк «Открытие»: более половины предпринимателей избежали убытков в пандемию 11.12.2020, 12:420 «Рено Сандеро» перевернулся в Великолукском районе, есть пострадавший. ФОТО 11.12.2020, 12:373 В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от коронавируса
11.12.2020, 12:230 Новоржевский район не получит денег из областного бюджета на покупку ассенизаторской машины 11.12.2020, 12:190 Житель Псковской области выиграл в лотерею автомобиль за 600 тысяч рублей 11.12.2020, 12:102 В Великих Луках спецтехника брошена на борьбу с гололедом с раннего утра 11.12.2020, 12:030 Областной парламент соберется на внеочередную сессию 16 декабря
11.12.2020, 11:551 Фотофакт: Кто-то знает короткую дорогу 11.12.2020, 11:480 Прием только по предварительной записи ввел КУГИ Псковской области 11.12.2020, 11:430 «С другой стороны» покажет себя Дмитрий Месхиев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 11.12.2020, 11:352 Фотофакт: Псковичи «допросились» снега зимой
11.12.2020, 11:200 Центр Великих Лук превратился в каток 11.12.2020, 11:141 Мишустин подписал распоряжение об увеличении парка автомобилей скорой помощи в Псковской области 11.12.2020, 11:091 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 81 11.12.2020, 10:550 ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность из-за погодных условий
11.12.2020, 10:413 Фотофакт: Конкурс новогодних поделок объявили среди врачей Пскова 11.12.2020, 10:350 Подписан контракт на капремонт в 2021 году моста через Милевку в Пскове 11.12.2020, 10:290 Ренессанс откладывается 11.12.2020, 10:260 Псковское управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы
11.12.2020, 10:170 Более 40% россиян не вспомнили об уходящем годе ничего хорошего 11.12.2020, 10:080 В Пскове стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» 11.12.2020, 10:000 Новый мультибрендовый автосалон открылся в Пскове 11.12.2020, 09:540 Четыре боевых корабля получит ВМФ до конца года
11.12.2020, 09:420 Мусор, летняя кухня и пол под печкой горели в Псковской области 11.12.2020, 09:350 Санатории «Хилово» и «Голубые озера» приглашают укрепить органы дыхательной системы 11.12.2020, 09:140 «Пежо» сгорел в Пскове на Красноармейской 11.12.2020, 09:100 В «Псковских теплосетях» продолжаются творческие конкурсы среди детей сотрудников предприятия
11.12.2020, 09:026 Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину от COVID-19 11.12.2020, 08:510 Упростить оформление инвалидности на время пандемии предложил Минтруд 11.12.2020, 08:430 Тренировки по эвакуации из торговых центров начнут проводить вместе с посетителями 11.12.2020, 08:293 Зюганов готовит сборник «коронавирусных» анекдотов к Новому году
11.12.2020, 08:211 Великолукская транспортная прокуратура уличила руководство склада в незаконном оказании платных услуг 11.12.2020, 08:124 В популярных зарубежных супермаркетах может появиться российская продукция 11.12.2020, 08:000 Ингредиенты для селедки под шубой за год подорожали на 8% 11.12.2020, 07:451 Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19
11.12.2020, 07:351 Злостных неплательщиков по кредитам в России стало больше на 2,1 млн 11.12.2020, 07:270 Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 11.12.2020, 07:152 Поставка пиротехники в Россию снизилась на 70% 11.12.2020, 07:014 330 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
11.12.2020, 06:540 Очаг COVID-19 выявили в Новоржевской средней школе 11.12.2020, 00:012 «Твердую четверку» поставили медики из Москвы ЛОР-направлению в Пскове 10.12.2020, 23:580 Великолукская транспортная прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов 10.12.2020, 23:290 «Яблоко» предлагает 18 поправок в бюджет Псковской области на следующий год
10.12.2020, 23:030 XI Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения прошли в Псковской области 10.12.2020, 22:403 Максимальную цену на масло и сахар рекомендовали установить российские власти 10.12.2020, 22:320 Образование и развитие ребенка обходится средней российской семье в 1,6 млн рублей 10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений
10.12.2020, 21:540 84 класса закрыты в школах Псковской области из-за коронавируса 10.12.2020, 21:484 Фотофакт: Светодиодная планета Земля появилась на площади Ленина 10.12.2020, 21:291 Михаил Ведерников раскрыл международное значение мемориала «Зарождение Знамени Победы» 10.12.2020, 21:070 К ледяному дождю готовы энергетики в Псковской области
10.12.2020, 20:515 «Дама сдавала в багаж»: у вокзала в Дно появился памятник собаке 10.12.2020, 20:350 Псковская районная организация профсоюза работников народного образования и науки выбрала нового председателя 10.12.2020, 20:140 Виктор Остренко: Ключевые задачи СМИ - оперативность и объективность 10.12.2020, 20:005 Фарш невозможно провернуть назад
10.12.2020, 19:567 В Псковской области планируют узаконить многодневные выборы 10.12.2020, 19:282 Ираида Сивачева: В связи с коронавирусом вакцинация от гриппа стала, как никогда актуальна 10.12.2020, 19:232 Реконструкцию четырех школ в приграничных районах Псковской области обсудили в Минпросвещения 10.12.2020, 19:020 Подготовку реставраторов в Пскове может начать педуниверситет из Москвы
10.12.2020, 18:419 300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область 10.12.2020, 18:3025 Забейте на COVID-статистику 10.12.2020, 18:290 Награждение победителей акции «Нужные люди» состоялось в Пскове 10.12.2020, 18:130 Вернуть в России подоходный налог после покупки квартиры в ипотеку станет проще
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.