Общество

Псковская область вошла в число регионов СЗФО с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19

Псковская область вошла в число регионов СЗФО с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19. Такие данные Псковской Ленте Новостей озвучили информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за неделю, с 5 по 11 декабря, было выявлено 45 749 случаев заболевания по всему Северо-Западу (43 510 неделей ранее). Рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах округа.



Наибольшее количество выявленных случаев за неделю фиксируется сразу в четырех регионах СЗФО с показателем +19%: в Санкт-Петербурге (+26 268 заболевших) Республике Карелия (+3 135), в Вологодской области (+2 579) и Псковской области (+2 515).



В Новгородской и Калининградской областях отмечен рост на 12% (+ 1 472 и +1 429 соответственно), в Коми - на 9% (+2 013), в Архангельской и Ленинградской областях - 9% (+2 783 и +1 509) и в Мурманской области - 7% (+2 006).

Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 в процентном соотношении за неделю наблюдалось в НАО, где этот показатель увеличился на 6%, или на 40 человек.