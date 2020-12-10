Общество

«СНГБ Онлайн бизнес»: банк для предпринимателей

Система «СНГБ Онлайн бизнес» позволяет предпринимателям проводить банковские операции и получать информацию о своих счетах без посещения офиса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, для работы в приложении в любой точке мира клиентам достаточно иметь выход в интернет, мобильную связь, или, в случае использования электронной подписи, устройство РуТокен ЭЦП2, содержащее ключ электронной подписи (полученный в банке при подключении системы).

Теперь в мобильном приложении СНГБ для бизнеса доступны все необходимые банковские операции, а именно:

Просмотр информации по счетам и онлайн-выписок. Формирование платёжных поручений. Выписки по счету клиента. Информационные письма от банка и в банк. Проверка контрагентов с помощью сервиса «Светофор» перед отправкой денежных средств в СНГБ Онлайн Бизнес . Если результаты проверки заставляют сомневаться в надежности контрагента (например, признан банкротом, имеет исполнительное производство), то отправку платежей можно отложить.

Установите мобильное приложение «СНГБ Онлайн бизнес» и оцените все преимущества системы:

Отсутствие необходимости установки сложных программ. Простота использования. Удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Вся передаваемая с помощью системы «СНГБ Онлайн бизнес» информация защищена от подмены и нежелательного просмотра при помощи современных средств криптозащиты информации.

Мобильное приложение Сургутнефтегазбанка можно установить из онлайн магазинов Play market или App Store .

Подробнее по телефону: 8 (922) 400-65-10, 8 (3462) 39-80-97, 8 (3462) 39-89-30 или на сайте банка: https://www.sngb.ru/dbo