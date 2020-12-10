Общество

Более 190 депутатов-единороссов приняли участие в декаде приемов граждан в Псковской области

Прием граждан провели лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском региональном отделении «Единой России», со своими проблемами к руководителям партии обратились восемь человек. По итогам приема Дмитрий Медведев дал поручение фракции «Единой России» в Госдуме проработать ряд важных социальных инициатив.

Как пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, с 1 по 10 декабря по всей стране приемы проводили депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы, секретари региональных отделений. За десять дней к ним обратились более 80 тысяч человек. Большинство вопросов носили социальный характер – поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. Около трети проблем удалось решить оперативно, рассказал Андрей Турчак. Остальные будут проанализированы для дальнейшей отработки на местном, региональном и федеральном уровнях.



Об итогах декады приемов в Псковской облсти рассказал руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Декада прошла в 25 партийных приемных региона, были открыты 187 дополнительных площадок. Приемы провели 192 депутата всех уровней, в частности, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, член Совета Федерации Елена Бибикова. В рамках приемов 50 организаций-партнеров помогали решить проблемы обратившихся за помощью и оказывали консультации по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ЖКХ и др.



«Более 400 граждан обратились в партийные приемные. В основном людей интересовали вопросы сферы ЖКХ, дорожного хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения», - отметил Юрий Сорокин. «Многие вопросы уже удалось решить», - сказал депутат.