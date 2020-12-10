Общество

Семь дней подписки Tinder Plus могут получить абоненты МТС бесплатно

МТС заключила партнерство с самым популярным приложением для знакомств Tinder. Теперь абоненты оператора могут получить семь дней подписки Tinder Plus бесплатно, а также для них начнут действовать специальные цены на премиальные предложения сервиса, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Подписка Tinder Plus дает пользователям безлимитное количество лайков, пять суперлайков в день, дополнительное поднятие анкеты, а также функции доступные только в премиум подписках - «Перемотку» для отмены лайка или дизлайка и «Загранпаспорт» с возможностью поиска пары в других городах и странах. После окончания недельного пробного периода стоимость подписки Tinder Plus составит 315 рублей в месяц.

В рамках специального предложения, абоненты МТС могут активировать премиальную подписку Tinder Gold за 499 рублей и получить 50% кэшбэка за первый месяц. Tinder Gold открывает доступ ко всем функциям Tinder Plus, а также дает эксклюзивную возможность видеть анкеты всех людей, которые поставили пользователю лайк и каждый день готовит актуальную подборку топ-профилей самых подходящих пар.

Подключить подписки Tinder Plus и Tinder Gold можно в разделе «Услуги» приложения Мой МТС.