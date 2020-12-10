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Общество

Дмитрий Месхиев оценил стиль писателя Валентина Курбатова

11.12.2020 22:30|ПсковКомментариев: 0

Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал стиль и образ известного псковского писателя Валентина Курбатова. Разговор о нем зашел во время обсуждения темы о переменах во внешности, которые неоднократно происходили у самого Дмитрия Месхиева.

«Я не против того, чтоб люди меняли свой имидж или наоборот ходили в одном образе годами, если ты его придумал и он тебе идет. Например, известный псковский писатель Валенин Курбатов всегда ходит с бородкой и в наглухо застегнутом пиджаке и рубашке.

Этот образ ему чрезвычайно идет, и это личный стиль Валентина Яковлевича. И он выделяется из всех, не похож ни на кого. Потому что это он, и мне это нравится», - поделился впечатлениями Дмитрий Месхиев.

«Это хорошо, когда человека можно узнать по его стилю. Красота должна занимать важное место в облике человека, на него должно приятно смотреть. И для этого не нужны большие деньги», - полагает кинорежиссер.

Много лет не меняет имидж и сам Дмитрий Месхиев. «Люблю альтернативную моду, мне нравится классическая, но альтернативная одежда. Просто это дорого, сложно и не всегда подходит. Одеваюсь соизмеримо тому, как можно и нужно одеваться, - отметил он. - Бывают какие-то «завороты». Носил длинные волосы лет 15 назад, но в какой-то момент понял, что, наверное, хватит, да и надоело.

В последние годы Дмитрий Месхиев ходил и с бородой, и без бороды, стригся налысо. «Это ж как ногти - отрастет», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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