Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Конституции, который отмечается сегодня, 12 декабря.

В своем поздравлении глава региона отметил, что 2020 год стал по-настоящему историческим для основного закона государства.

«Его текст в преддверии общероссийского голосования еще раз изучил практически каждый житель нашей страны, а дискуссия развернулась во всех регионах – на всех платформах и ресурсах. Это было беспрецедентное обсуждение, и оно дало дополнительный импульс развитию нашего гражданского общества. Но главный результат – голосование закрепило неприкосновенность истории, незыблемость наших границ, приоритет культуры и науки и социальные гарантии для всех граждан России», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что Конституция всегда надежно защищала стабильность и целостность нашего государства, и ее значение в развитии общества со временем только увеличивается.

«Наша общая задача – придерживаться буквы и духа основного закона, делать все возможное для процветания нашей великой страны и ее граждан. С праздником вас, с Днем Конституции!» - заключил Михаил Ведерников.