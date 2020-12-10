Общество

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 16 тысяч

16274 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за все время пандемии. За сутки COVID-19 подтвердили у 329 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

245 случаев заражения выявили лаборатории системы здравоохранения, 84 – коммерческие клиники. «У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме», - отметил глава региона.

Всего выздоровели 8012 инфицированных пациентов, за сутки – 219. Скончался 81 человек.

За сутки в регионе сделали 1744 теста на коронавирусом, всего – 182573.

«Прислушивайтесь к своему здоровью, при первых симптомах ОРВИ старайтесь ограничить круг общения и обратитесь к врачу», - рекомендовал Михаил Ведерников.