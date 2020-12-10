Общество

Четыре свалки убрали в Островском районе

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» ликвидировал четыре свалки в городе Острове и Островской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Несколько куч бытового, строительного и растительного мусора располагались вдоль дороги в лесополосе за деревней Городище. Они образовались после самовольной выгрузки мусора из автомашин, отметили в компании. Ломовоз регионального оператора вывез оттуда 30 кубометров отходов.

«К сожалению, у нас в XXI веке все еще имеет место практика вывоза мусора куда-нибудь в лес. Также граждане зачастую оставляют отходы после своих пикников на природе. По культуре поведения, ориентированного на бережное отношение к природе, поддержку экологии и заботу об окружающей среде, мы серьезно отстаем. От этого сами же и страдаем», - прокомментировал директор компании «Экопром» Александр Киселев.

Чтобы убранная территория не наполнялась мусором, предлагается перекопать дорогу, ведущую к площадкам, где складировался мусор.

Еще 15 кубометров мусора вывезли по следующим адресам в Острове: улица Меркурьева, 24; улица Германа, 28; улица Островских молодогвардейцев, 77. «Контейнеры там стояли пустые, а мусором местные жители захламили прилегающие к контейнерным площадкам территории», - пояснили в компании.