Общество

Центр добровольчества откроют в Великих Луках

Центр добровольчества откроют в ближайшее время в Великих Луках, сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Этот центр сегодня необходим для того, чтобы взаимодействовать с волонтерами, - отметил глава Великих Лук. - Он будет располагаться в здании управления образования на улице Дружбы, будет оказывать помощь в проведении мероприятий волонтерских организаций, будет содействовать реализации планов и проектов Ассоциации волонтерских центров России, напрямую взаимодействовать с ресурсным центром нашего региона».

Кроме того, на базе центра добровольчества откроют представительство проектного офиса «Команда 2018». «Сотрудники офиса прошли обучение с целью более эффективной работы с проектами, командами и некоммерческими организациями», - сказал Николай Козловский.

По его словам, в этом году великолучане приняли активное участие в грантовых конкурсах и привлекли более 5 млн рублей на реализацию социальных и необходимых для города проектов. «Это очень хороший результат», - подчеркнул он.

Николай Козловский напомнил, что в октябре возобновил свою работу волонтерский штаб помощи пожилым людям, организованный на базе отдела по работе с молодежью управления образования администрации Великих Лук. В штаб вошли более 50 волонтеров, которые прошли обучение.

«В настоящее время механизм оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, отработан в полной мере. Штаб работает без срывов, выполняет заявки в день их поступления или на следующий день по желанию заявителя. Хочу сказать спасибо всем волонтерам за их активную гражданскую позицию, за то тепло и добро, которое они несут людям», - добавил Николай Козловский.