Общество

25-метровый флаг России развернули на набережной реки Великой в Пскове

Сегодня, 11 декабря, на набережной Великой в Пскове прошел флешмоб в честь Дня Конституции, в котором приняли участие более 100 горожан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Активисты волонтерского центра «Единой России», студенты и общественники развернули 25-метровый российский флаг и выстроились с флагами вдоль набережной.

Кроме того, партийцы раздавали на набережной брошюры Конституции РФ прохожим, а также передали книги в городские библиотеки.

«Конституция – это самый важный закон России, книга, которая объединяет всех нас. В этом году мы голосовали за поправки в основной закон государства. Каждый из нас смог присоединиться к этому историческому событию», - отметил депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко.

При проведении мероприятий соблюдались все необходимые санитарные нормы, добавили в пресс-службе.