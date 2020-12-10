Общество

Александр Котов: Конституция не делает нас одинаковыми, она делает нас едиными

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем Конституции России.

«Мы живем в федеративном государстве, где каждый регион обладает уникальной историей, культурой, географическими и социально-экономическими особенностями. Конституция, которая является основным законом на территории всей страны, не делает нас одинаковыми, она делает нас едиными.

Конституция определяет базовые ценности и фундаментальные основы государства, приоритеты развития общества, обеспечивает общее правовое пространство. Принятые летом этого года поправки в Конституцию актуализировали основной закон, отразив в нем реалии сегодняшнего дня и зафиксировав дополнительные социальные обязательства перед гражданами», - отметил спикер регионального парламента.

Следование конституционным принципам – залог соблюдения прав и свобод человека, сохранения суверенитета, становления гражданского общества и поступательного развития каждого субъекта Российской Федерации и всей страны.

С праздником! С Днём Конституции РФ!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А.Котов