Общество

МЧС предупреждает псковичей об опасности выхода на лед

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает об опасности выхода на лед. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства в субботу, 12 декабря.

«Известно, что вода превращается в лед при температуре 0°С. На текучих водоемах этому переходу из жидкого состояния в твердое мешает скорость течения. Поэтому ледообразование для подавляющего большинства рек в нашей полосе начинается после установления устойчивых отрицательных температур воздуха. Но погодные условия в настоящее время не способствуют становлению устойчивого ледяного покрова. А на тех водоемах, где уже лед встал, он имеет минимальную толщину и весьма непрочен.

Кроме того, в некоторых местах под снегом могут скрываться полыньи и промоины, покрытые тонкой ледяной коркой, которая с легкостью проломится под ногой рискнувшего выйти на лед человека. Однако, некоторые рыболовы – любители все-таки рискуют выйти на подледную рыбалку, не задумываясь о последствиях.

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: в настоящее время структура льда ненадежна, он не способен выдержать вес человека. Учитывая, насколько непрочным является сейчас ледовое покрытие на водоемах Псковской области, у человека, вышедшего на лед, есть все шансы оказаться в ледяной воде.

Достаточно кратковременного пребывания в воде низкой температуры, чтобы наступили отчетливые нарушения в деятельности организма. Основной причиной смерти людей в холодной воде является переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно, чтобы возместить теплопотери. Поэтому без своевременного грамотного оказания медицинской помощи, даже будучи спасенным, человек может погибнуть в течение 8-12 часов от перебоев дыхания и кровообращения, других явлений в обмороженных тканях и органах.

Отдельное напоминание родителям: контролируйте досуг вашего ребенка, не пускайте детей на лед (на рыбалку, кататься на коньках и лыжах, играть в хоккей)», - говорится в сообщении МЧС.