Общество

Александр Козловский: Основной Закон является фундаментом могущества нашей Родины

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции.

«Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем Конституции Российской Федерации.

Основной Закон является фундаментом могущества нашей Родины и определяет стратегический путь развития страны, утверждает права и свободы каждого гражданина.

Конституция была и остается основой для успешного развития нашей страны и ее гражданского общества. В этом году она была обновлена. Мы вместе с Вами одобрили пакет поправок, и эти изменения затрагивают практически все сферы жизни государства и общества, отвечают вызовам времени. Это значит, что у нас есть прочный фундамент, на котором можно строить прочное будущее нашей страны, определять курс ее развития на десятилетия вперед.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов и новых достижений во имя нашего Отечества. С праздником!» - говорится в тексте поздравления.