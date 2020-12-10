Общество

Иммунолог назвал россиянам способ перенести COVID-19 в легкой форме

Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести заражение коронавирусом в легкой форме.

По его словам, течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма. При этом без хорошего иммунитета любой вирус, а тем более SARS-CoV-2, может нанести непоправимый ущерб организму. «В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности», — сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что использовать препараты с иммуномодулирующей активностью необходимо разумно. Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон. «Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор», — посоветовал врач.

Он также подчеркнул, что при заболевании необходимо придерживаться инструкций медиков. Также необходимо следить за своими хроническими болезнями, чтобы избежать тяжелой формы COVID-19.

Как отмечает «Лента.ру», в ноябре российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса и назвал такой вариант лучшим для зараженного человека. По его словам, бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, при нем зараженный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. В таком случае не идет речь о болезни, поскольку болезнь всегда подразумевает наличие каких-либо проявлений.