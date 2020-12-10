Общество

Михаил Ведерников поделился впечатлениями от посещения библиотеки военного историка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по приглашению председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента Владимира Мединского посетил библиотеку военного историка при штаб-квартире РВИО. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте в субботу, 12 декабря.

«Это первая в Москве подобная специализированная библиотека для ученых и исследователей в области военной истории.

Кстати, среди редких печатных изданий, в одной из книг заметил описание древнего Пскова во время осады войсками Стефана Батория. Очень интересный материал.

Библиотека уникальная. От Псковской области передал в фонд книгу "Без срока давности"», - сообщил губернатор.