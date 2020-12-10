Общество

Полиция призывает псковичей защитить детей от проявлений экстремизма в Интернете

Управление МВД России по Псковской области напоминает, что в сети Интернет возможно появление сайтов экстремистской направленности. Соответствующее предупреждение размещено в субботу, 12 декабря, на сайте ведомства.

«Отличить подобные сайты можно по нескольким признакам. На них пользователей призывают к смене государственного устройства посредствам насилия. Авторы материалов на сайте могут под разными предлогами оправдывать терроризм и экстремизм. На этих порталах, как правило, разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп «особенной». Людей «особенной» национальности или религии призывают к демонстрации своего превосходства над другими. Подчеркнем, что создатели подобных деструктивных сайтов несут за свои деяния уголовную ответственность! Полиция просит родителей быть внимательными и оградить своих детей от посещения таких сайтов», - заключили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.