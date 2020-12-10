Количество умерших от коронавируса в Псковской области достигло 82 человек

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено 182573 исследований (+1744 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 16274 (+329). Выздоровело – 8012 (219). Умерло – 82( +1)
Статистика по муниципальным образованиям.
Псков – 6202
Великие Луки – 3301
Бежаницкий район - 156
Великолукский район – 470
Гдовский район – 161
Дедовичский район – 150
Дновский район - 171
Красногородский район – 97
Куньинский район – 126
Локнянский район - 116
Невельский район – 538
Новоржевский район – 97
Новосокольнический район – 278
Опочецкий район – 385
Островский район – 868
Палкинский район – 178
Печорский район – 315
Плюсский район – 255
Порховский район – 410
Псковский район – 1335
Пустошкинский район – 87
Пушкиногорский район - 115
Пыталовский район – 105
Себежский район – 160
Струго-Красненский район – 133
Усвятский район – 65