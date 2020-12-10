Общество

Андрей Турчак: Принятые поправки в Конституцию закрепили достижения последних лет

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак поздравил россиян с Днем Конституции и отметил, что, принятая всенародным решением, она определила курс развития страны на десятилетия вперед. Задала надежные ориентиры для строительства демократического государства и гражданского общества.

«В этом году Конституция получила новый импульс развития. Поправки, принятые этим летом, отличает в первую очередь их социальный характер. Они закрепили на высшем уровне достижения последних лет и заложили основу для дальнейшего устойчивого развития страны, стали важным шагом к построению социального государства. С Днем Конституции!» - заключил Андрей Турчак.