Общество

Полиция рекомендует псковичам не оставлять без присмотра свои дачи

Управление МВД России по Псковской области советует жителям региона не оставлять без присмотра свои дачи. Рекомендации на этот счет размещены на сайте ведомства в субботу, 12 декабря.

«Завершился дачный сезон. Многие дачные дома и хозяйственные постройки остались без постоянного присмотра. Этим пользуются воры. Как показывает практика, злоумышленники похищают оставленные хозяевами оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.

Максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.

Чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда люди на даче бывают редко.

Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом.

В случае потери ключей - срочно замените замки!

Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Необходимо также регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда полицейских постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах.

Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории ваших садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно информируйте полицию», - заключили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.