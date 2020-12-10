Общество

ФОМ: ухудшения условий жизни ожидает каждый третий россиянин

Около трети граждан России (32%) прогнозируют ухудшение ситуации в жизни страны в короткой перспективе, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает «Коммерсант». Изменений к лучшему ждет 21% опрошенных. 37% считают, что изменений не будет.

В перспективе трех—пяти лет 30% опрошенных прогнозируют улучшение, 28% ждут ухудшения, 26% считают, что изменений в жизни страны не будет.

Улучшений в жизни своей семьи через полгода-год ждет 26% россиян, ухудшений — 17%, 43% изменений не предвидят. Через три—пять лет 39% россиян «предсказывают» улучшение своей жизни, 15% полагают, что их ситуация ухудшится, 27% — что она не изменится.

Согласно опросу Компании развития общественных связей, граждан России беспокоит втягивание страны в кризис с Белоруссией, увольнения и безработица.