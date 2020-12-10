В Псковской области подвели итоги юридического диктанта

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» подвело итоги IV Всероссийского правового (юридического) диктанта. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель аппарата регионального отделения «Ассоциации юристов России» Неля Лебедева, диктант проводился с 3 по 12 декабря во всех регионах России в онлайн-режиме.
В Псковской области в диктанте приняли участие студенты и преподаватели Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, студенты Института права, экономики и управления ПсковГУ, члены Совета молодых юристов - адвокаты и нотариусы, в общей сложности порядка 500 человек.
Диктант состоял из 40 вопросов, на ответы было выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант были включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.
«Главная цель юридического диктанта – привлечение интереса к праву и правовое просвещение, - отметила Неля Лебедева. - Общие итоги по регионам еще анализируются, но в целом участники из Псковской области показали достаточно высокие результаты. Все участники получили сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам, то есть диктант по сути - это обучающий инструмент и студенты смогут восполнить свои знания понимая, где ошиблись».
Отметим, что организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел РФ, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).