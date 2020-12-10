Общество

Губернатор Ведерников откликнулся на новое тревел-шоу фотографа Маркова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное еженедельное обращение к жителям региона. Видео размещено в субботу, 12 декабря, в инстаграм-аккаунте политика.

Значительная часть выпуска посвящена теме распространения новой коронавирусной инфекции. По словам главы региона, ежесуточное количество выявленных заболевших значительно увеличилось: каждый день в среднем добавляется более трехсот случаев. По мнению Михаила Ведерникова, этому способствовала «кардинальная перенастройка» деятельности ПЦР-лабораторий. Как отметил губернатор, к этой работе добровольно подключились сотрудники администрации Псковской области.

Также Михаил Ведерников остановился на проблеме «упрямых ковид-диссидентов» и рассказал о том, что в регионе было зафиксировано проведение ночных дискотек. Только в Пскове организацией таких мероприятий занимались две организации, они оштрафованы на 50 и 100 тысяч рублей.

Кроме того, Михаил Ведерников дал оценку состоявшимся неделю назад выборам в районах. По его словам, Избирательная комиссия Псковской области сделала всё необходимое, чтобы выборы прошли в полном соответствии с рекомендациями санитарных служб и с максимальным вниманием к безопасности людей. Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в организации голосования, а также поздравил победителей. Им он пожелал сил для дальнейшей работы и выразил уверенность, что они станут достойной частью большой команды.

В конце своего обращения глава области прокомментировал новое тревел-шоу известного фотографа Дмитрия Маркова.

«Вместе с одним из известных блогеров он запустил новое тревел-шоу – пилотный выпуск опубликовал ютуб-канал «Редакция». В первом эпизоде можно познакомиться с жизнью небольшого уральского рабочего городка Ныроб. Это место, скорее всего, никому из вас не известно, но тем не менее его виды могут показаться знакомыми каждому. Их можно увидеть и в Псковской области. К сожалению, у нас тоже есть населенные пункты, жизнь в которых в силу множества причин пока не соответствуют требованиям современности. Развитие таких территорий – крайне непростая задача, и привлечение внимания к жизни и проблемам подобных поселков имеет стратегическую ценность», - сказал губернатор. Учитывая связь фотографа с Псковской областью, Михаил Ведерников предположил, что один из следующих выпусков тревел-шоу Дмитрий Марков может снять в нашем регионе, и пообещал помощь в съемках. «Мы готовы помочь с организационными вопросами и транспортом. Дмитрий, обращайтесь, мы будем рады принять участие», - обратился к фотографу Михаил Ведерников.