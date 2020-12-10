Общество

В Псковской области продолжаются профилактические противопожарные рейды

В субботу, 12 декабря, сотрудниками отдела надзорной деятельности по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам проведен рейд по разъяснению требований пожарной безопасности среди населения в городе Остров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по региону

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности, проинструктировано 14 человек, распространено более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.