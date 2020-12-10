Общество

Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, препарат предположительно будет защищать от вируса примерно на протяжении двух лет. В то же время ученый отметил, что вакцина Pfizer действует всего 4-5 месяцев. Глава центра имени Гамалеи также добавил, что эти данные еще предстоит экспериментально проверить.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Гинцбург рассказал, что более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата.

«Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. 2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию в стране. В первую очередь прививку делают сотрудникам городских служб, учителям и медработникам. В Москве с начала кампании вакцинацию прошли свыше двух тысяч человек.