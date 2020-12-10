Общество

Ограничения для сферы образования конкретизированы Указом губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 12 декабря, внес очередные изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Большая часть корректировок связана с дополнительными ограничениями в сфере образования. Особые рекомендации касаются деятельности образовательных организаций всех форм собственности, которые реализуют основные общеобразовательные, основные профессиональные образовательные, дополнительные общеобразовательные, дополнительные профессиональные программы и основные программы профессионального обучения. С 14 по 19 декабря текущего года все они должны перейти к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом в школах будут организованы дежурные группы, созданные для присмотра и ухода за учащимися.

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На период с 21 декабря по 10 января для школьников Псковской области устанавливаются зимние каникулы. Образовательные организации должны приостановить очную образовательную деятельность для детей, в том числе и по дополнительным общеразвивающим программам. На этот же период организации культуры должны приостановить оказание несовершеннолетним услуг в области творчества, искусства и организации развлечений.

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года, разрешено проводить только в детских садах и с участием воспитанников одной группы. На утреннике не должны находиться родители детей или другие несовершеннолетние, не входящие в эту дошкольную группу.

Согласно Указу, физкультурно-спортивные организации на период с 14 декабря по 10 января должны приостановить очные тренировки несовершеннолетних. Исключение — подготовка профессиональных спортсменов к официальным чемпионатам и соревнованиям.

Текст Указа размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.