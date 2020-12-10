Общество

Финансирование благоустройства четырех школ Псковской области стало темой обсуждения в минфине

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра просвещения Андрей Николаев рассмотрели вопрос финансирования благоустройства четырех школ региона. Об этом Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Инстаграм.

«После поддержки президентом РФ инициативы по благоустройству четырех школ в приграничных районах области, администрация региона продолжила вести активную работу с Минпросвещения по решению данного вопроса.

На совещании с заместителем министра Андреем Николаевым подробно рассмотрели вопрос финансирования, а также возможные проекты строительства новых пристроек», - написал губернатор.

«Напомню, что в некоторых школах Гдовского, Печорского, Себежского и Пыталовского районах нет спортивного и актового зала, до сих пор используется печное отопление, ремонт не делался десятки лет. Эти условия никак не приемлемы для 21 века и для качественного обучения школьников.

Помимо реконструкции старых школ, обсудили возможность строительства новых, а так же идею создания филиала МПГУ им.Ленина на базе одного из образовательных учреждений области.

Рассчитываем, что проекты будут реализованы в 2021-2023 гг. Делаем для этого все необходимое», - сообщил Михаил Ведерников.