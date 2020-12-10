Общество

В Псковской области снова прогнозируется ледяной дождь

МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном погодном явлении. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 13 декабря в 11.05 от синоптиков получено предупреждение о неблагоприятном явлении: «Сегодня с периода 15-17 часов по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица».

Приводятся рекомендации для населения:

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку;

подготовьте малоскользящую обувь;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин;

при усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;

проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек;

ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу;

за пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости;

на случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112»" или «101».