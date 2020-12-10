Общество

В Стругах Красных отремонтировали городские часы

В Стругах Красных отремонтировали часы на стене здания администрации городского поселения. Как сообщает районная газета «Струги», читатели задали вопрос – что случилось с часами, висящими на стене здания администрации городского поселения «Струги Красные».

Редакция газеты «Струги» не только узнала ответ на вопрос, что часы будут отремонтированы, но и сама подключилась к решению данной проблемы.

За ремонт часов взялся верстальщик Алексей Колодич. Взялся и сделал, причем очень быстро. Задержка была только в доставке необходимых запчастей.

«Огромное спасибо редакции газеты «Струги» за помощь, я очень рада, что вопрос решился, и быстро. Нам не пришлось везти часы в Санкт-Петербург, как планировалось первоначально. Кстати, часам нашим уже пять лет, но последний год они практически не работали. Теперь, в случае чего, мы знаем к кому обратиться. Спасибо за ремонт Алексею Колодичу. Думаю, что жители поселка обрадуются, что часы заняли свое место и работают», – сказала в беседе с представителем газеты «Струги» глава администрации городского поселения Наталья Карпова.

Работники по благоустройству администрации горпоселения и специалисты, привлеченные к работе, установили часы на свое почетное место. «Более того, теперь в них есть еще одна маленькая изюминка. Надеемся, внимательные прохожие ее обязательно заметят и оценят», - сообщила газета.