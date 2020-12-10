Общество

«Ледяные цветы» появились в Куньинском районе

«Ледяные цветы» можно наблюдать в Куньинском районе. Как сообщает районная газета «Пламя», в Пухновской волости у озера Курганное, что находится недалеко от деревни Булавкино, можно наблюдать редчайшее природное явление, которое называют «ледяные цветы».

Такие «цветы» обычно «распускаются» на гладком ледяном покрове рек и являются одним из видов кристаллической изморози. В Кунье «ледяные цветы» «выросли» прямо на снежной корке, появившейся в результате ледяного дождя.

Формируется кристаллическая изморозь в тихие морозные ночи вследствие перехода водяного пара в твердое состояние в приземном слое воздуха.

Возможно, такая красота образовалась у Курганного озера, поскольку его берега болотистые. «Ледяные цветы выросли» здесь прямо на болотных кочках.

«Кристаллы достигают в высоту нескольких сантиметров и выглядят по-настоящему волшебно! Не говоря уже о том, что на солнце вся эта ледяная чешуя блестит и переливается, словно серебро», - сообщила газета.