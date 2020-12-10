Общество

В Новосокольниках прокурор помог сироте получить благоустроенное жилье

Прокуратура Новосокольнического района по обращению местного жителя, имеющего статус лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокураторе, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация городского поселения «Новосокольники» не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Новосокольники» об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечен благоустроенной квартирой.