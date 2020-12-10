Общество

Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы

Заведующий приемного отделения Псковской областной инфекционной больницы Артем Абдуллаев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост на тему «Серьезный разговор о COVID-19!».

«Кажется, в России не осталось людей, которых пандемия коронавируса оставила равнодушными. Каждый день появляются тысячи заболевших, и если не нас, то наших близких или знакомых, уже коснулась эта инфекция.

Можно ли защититься, какие средства защиты наиболее эффективные? Чем по вашему мнению вызван рост заболеваемости?», - написал Артем Абдуллаев.

«Сейчас мы снова наблюдаем пик заболеваемости. Рост числа заболевших происходит в силу следующих причин:

- Сезонный подъем заболеваемости Орви и грипп.

- Отсутствие широкой изоляции.

-Увеличенное вдвое количества тестирований, что позволяет еще быстрее выявить заболевшего или скрытого носителя», - написал заведующий приемного отделения Псковской областной инфекционной больницы.

«Являются ли стандартные рекомендации эффективными при защите от коронавируса?» - самый частый вопрос, и ответит на этот вопрос главный врач ПОИБ Повторейко А.В:

1. Самоизоляция больных лиц и контактировавших с covid 19.

2. Переход на дистанционный режим работы, вынужденная мера.

3. Обязательное использование медицинских масок и перчаток.

4. Соблюдение гигиены, после посещения общественных мест.

Особенно это важно соблюдать тем,кто входит в группу риска. В первую очередь это люди старше 65 лет, беременные.

Так же один из часто задаваемых вопросов - «а достоверны ли результаты анализов на антитела? Можно ли заболеть имея антитела?»

На достоверность анализов и наличия антител влияет много факторов:

-Особенности иммунной системы человека.

-Период заболеваемости, когда кровь забирается на анализ.

- Тяжесть течения инфекции.

-Чувствительность и специфичность тест систем.

Однако выявленные антитела у конкретного человека не является поводом к несоблюдению им мер профилактики новой коронавирусной инфекции. На сегодня нет достоверных данных о силе и длительности иммунитета после этой инфекции, а значит не исключается возможность повторного заражения переболевшего, несмотря на наличие у него антител», - написал Артем Абдуллаев.