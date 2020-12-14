Общество

Регионам поручили выявить опасные объекты

Власти регионов должны будут определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, подлежащие первостепенной ликвидации, и предоставить их перечень в Министерство природных ресурсов и экологии России. Соответствующее поручение отдала вице-премьер правительства Виктория Абрамченко, пишет газета «Известия».

«Ликвидация накопленного экологического вреда является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Экология». В то же время не все площадки внесены в реестр объектов накопленного вреда. Об этом свидетельствуют и данные профильных ведомств, и обращения граждан. Вице-премьер действительно поручила провести фактически инвентаризацию реестра и объектов на местах, чтобы понять, какие площадки требуют немедленного реагирования», — сообщили в аппарате вице- премьера.

Полученный список поступит в Минприроды, которое в свою очередь проведет анализ полученных данных и дополнит новыми единицами госреестр накопленного вреда.

«Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности», — объяснили в ведомстве.

«У нас много вопросов к Минприроды — как они эти объекты оценивали и учитывали, почему до сих пор не все из них поставлены на учет. На мой взгляд, сейчас делается большая работа, с которой не могли справиться несколько министров. Инициатива правильная. Очень хорошо, что она поднята на уровне вице-премьера. Тем самым зафиксирован высокий уровень внимания к проблеме», — прокомментировал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, таких «вредных» объектов в регионах много, а сами они потенциально опасны для экологии и жизни людей. Некоторые из них являются «спящими» и только до определенного момента не представляют угрозу, отметил Бурматов.