Общество

Эксперт назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Псковской области

Ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности коронавируса, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» – 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» – 1,0-1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); «темно-красные» – больше 1,2 (тяжелый). Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше – усиливается.

«Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье. Если сравнить показатель R-индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Он также отметил, что любая эпидемия имеет долгое затухание. По его словам, не надо ожидать, что сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут: модели и исторические примеры показывают, что после пика пандемии идет долгий спад заболеваемости.

«Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания - Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. В Санкт-Петербурге ситуацию можно оценивать как удовлетворительную. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации», - сказал Тавадян.

Ученый уточнил, что к стабильным регионам относятся: Карелия, Еврейская автономная область, Якутия, Новосибирская область, Бурятия, Коми, Псковская область. Амурская область, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область, Тыва, Оренбургская область, Омская область, Челябинская область, Магаданская область, Алтайский край, Хакасия, Мордовия, Кемеровская область, Мурманская область, Тюменская область, Хабаровский край.