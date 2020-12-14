Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и правильному хранению мандаринов

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и правильному хранению мандаринов.

Фото: pixabay.com

«Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, - рассказали в ведомстве. - Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся».

Отмечается, что цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент.

Бумага, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты пропитывают специальным составом препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты. «Поэтому, перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом», - добавили в Роспотребнадзоре.