Общество

Маткапитал предложили тратить на образование родителей

Маткапитал предлагают разрешить тратить на образование родителей. Об этом говорится в обращении в адрес министра труда Антона Котякова главы Института прогрессивного образования Анны Маркс, пишут «Известия». Инициативу поддерживают депутаты «Единой России», которые намерены попросить правительство разработать соответствующий законопроект.

«В послании Федеральному Собранию в 2006 году Владимир Путин впервые озвучил идею материнского капитала, подчеркнув, что после рождения ребенка женщина на долгое время выбывает из трудовой̆ деятельности, теряя свою квалификацию. В связи с этим глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни "повысить свой социальный статус"», - говорится в документе.

В связи с этим институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери - последипломное и повышение квалификации.