Общество

Псковские школы присоединились к новогодней акции «Время дарить сказку»

Ученики, родители и преподаватели псковских школ активно подключаются к праздничной благотворительной акции «Время дарить сказку», в рамках которой проходит сбор сладких новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для детей с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов и школ-интернатов псковского региона. Об этом сообщили организаторы акции - ПОООМС «Дети – наше будущее» и благотворительное движение «Добрый Псков».

Так, в лицее «Развитие» (школа №19) в сбор сладостей и подарков включились несколько классов: часть из них можно увидеть на фотоколлажах, остальные решили остаться инкогнито (4б, 4в, 2а классы).

Организаторы выражают огромную благодарность школьникам, родителям и педагогам за неоценимый вклад в рождественское настроение детей из многодетных малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Все желающие еще могут присоединиться к акции. Передать сладости для детей в социальные центры организации «Дети – наше будущее» в Пскове, Острове, Дно и Палкино можно, предварительно позвонив по телефону +7 (911) 372-26-24 или написав в группу https://vk.com/mnogodeti77.

Сладости принимаются по следующим адресам:

Псков, улица Карла Маркса, 19 (вторник - воскресенье, с 10.00 до 16.00),

Псков, Рижский проспект, 31 (понедельник - среда, с 11.00 до 14.00).

Остров, улица 25 июля, 3

Дно, улица Ленина, 19

Палкино, улица Строителей, 4.

Также можно приобрести и передать «Новогодние авоськи» в «Пчелке» ТК «Империал».

«Дети очень ждут праздника и сладких подарков от Деда Мороза, верят в чудо. В условиях пандемии число нуждающихся семей в Псковской области выросло, и важно помочь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - убеждены в организации «Дети — наше будущее».

Ожидается, что в этом году сладости к Новому году получат 1100 детей.