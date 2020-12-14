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Общество

Аптечный пункт открылся в куньинской деревне Жижица

14.12.2020 11:41|ПсковКомментариев: 0

Аптечный пункт открылся в деревне Жижица Куньинского района, в офисе врача общей практики Как сообщает районная газета «Пламя», «битва» за открытие аптечного пункта длилась год.

«Спасибо всем, кто вложил в это нужное дело силы, время и нервы: неравнодушным жителям, главе волости Николаю Балмышеву, депутату Госдумы Александру Козловскому, губернатору Михаилу Ведерникову, депутату Псковского областного Собрания Олегу Савельеву, руководителю приемной "Единой России" Вере Максимовой, и. о. главврача Великолукской межрайонной больницы Роману Керимову, фармацевту Наталье Максимовой», - пишет издание и обещает рассказать подробности в следующем номере.

Теги: #здоровье #аптека #Куньинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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