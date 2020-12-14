Общество

Более 200 псковских курсантов стали участниками всероссийского правового диктанта

Более 200 курсантов Псковского филиала академии ФСИН России стали участниками IV всероссийского правового диктанта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения, в тестировании приняли участие 507 тысяч 174 человека из России и зарубежных стран.

Организатором диктанта в вузе стала юридическая клиника образовательной организации, возглавляет которую член регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Щербаков.

«Впервые такое большое количество курсантов Псковского филиала академии, а именно 216 человек, решили проверить свои знания по правовым вопросам в таком масштабном мероприятии – всероссийском юридическом диктанте. И по итогам тестирования курсанты показали хорошие знания, чем порадовали профессорско-преподавательский состав образовательной организации», – отметила заместитель начальника Псковского филиала академии ФСИН России по учебной и научной работе Юлия Михайлова.

Диктант, в котором приняли участие все желающие граждане, достигшие 14-летия, состоял из 40 вопросов, на ответы было выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант были включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

По завершении теста каждый участник получил сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Отметим, что организаторами всероссийского правового (юридического) диктанта выступили Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами – Министерство иностранных дел России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).