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Общество

«Единая Россия» намерена сделать более прозрачной сферу оборота древесины

14.12.2020 13:20|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, председатель комитета, один из авторов поправок Николай Николаев («Единая Россия») сообщил, что в ближайшее время законопроект обсудят с экспертами – представителями отрасли.

Поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине ноября. Их подготовили после поручения президента России Владимира Путина - глава государства указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли. Предложенные изменения предполагают создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины - ее передвижение, сделки и так далее.

В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов, храниться данные о складах. Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду, делает арендаторов ответственными за тушение лесных пожаров.

«Лес стал источником для большого количества злоупотреблений. И, конечно же, это влияет напрямую на жителей нашей страны. Взять хотя бы, к примеру, пожары - до 100%, скажем, по весне - это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, это сохранение экологии. Лес - наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность эти негативные явления купировать», - считает парламентарий.

Нельзя забывать и об экономической стороне вопроса. Николай Николаев подчеркнул, что повышение эффективности лесной отрасли в целом - за счет создания понятной цифровой системы и сокращения злоупотреблений - увеличит количество налогов и поступлений в бюджет. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места, что особенно важно для регионов, где развиты лесозаготовки.

Сейчас законопроект готовят к рассмотрению в первом чтении. Николай Николаев отметил, что поправки - начало и составная часть масштабной реформы лесной отрасли. Она напрямую связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению президента начнет действовать с 1 января 2022 года. Сейчас это достаточно существенная часть экспорта. Предложения по масштабным изменениям законодательства партия готовит совместно с представителями отрасли.

«Сейчас правительство готовит законопроект о лесоустройстве - и мы хотим узнать, что еще нужно. Масштаб этой реформы мне напоминает изменения в сфере долевого строительства, когда полностью был изменен механизм. Мы должны сделать лесную отрасль полностью прозрачной и эффективной», - резюмировал Николай Николаев.

Напомним, «Единая Россия» начала готовить изменения в Лесной кодекс в 2019 году. Партия предложила создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», а также увеличить штат лесников - в том числе для предотвращения лесных пожаров.

В регионах проходили обсуждения с участием представителей отрасли и экспертов, на которых выработали проекты изменений в этот и другие законы, регулирующие сферу оборота древесины. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопросе недостаточно, а необходим системный подход, чтобы «покончить с криминальными схемами».

По статистике Рослесхоза, в 2019 году и первой половине 2020-го объем незаконных рубок леса удалось снизить. Тем не менее правоохранительные органы за это время выявили более 50 тысяч фактов «теневой» заготовки древесины. Ущерб составил 35 млрд рублей. Было закрыто более 200 каналов контрабанды российского леса - его везли в Китай, Японию, Финляндию и бывшие союзные республики.

По словам регионального координатора партийного проекта «Чистая страна», депутата Псковского областного Собрания Геннадия Григорьева, эта тема очень актуальна для псковского региона.

«Поправки, предложенные "Единой Россией" в Лесной кодекс в части запрета нахождения там с техникой для вырубки без специальных разрешений, очень важны. В лесу должны работать только профессионалы, и посторонней техники там быть не должно», - отметил он и добавил, что правоохранительным органам будет проще привлечь к ответственности недобросовестных лесорубов, когда законодательство в лесной отрасли будет хорошо отрегулировано.

Теги: #лес #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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