Общество

Новогодние утренники в детских садах Пскова пройдут без родителей — Анна Кузыченко

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове разъяснила, как нормы недавнего указа губернатора Михаила Ведерникова, касающиеся перевода школ на дистанционное обучение с 14 декабря, будут действовать в образовательных учреждениях Пскова. Также она конкретизировала, как в детских садах города будут организованы новогодние утренники.

«Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, мы уверены, что решение (о переводе школ на дистанционное обучение — ред.) принято объективно и своевременно», - подчеркнула она, заметив, что «дети переносят коронавирусную инфекцию легче, зачастую бессимптомно, но все это сказывается на более старшем поколении - как на родителях, так и на педагогах».

На сегодняшний день во всех школах Пскова, где есть начальные классы, начали действовать дежурные классы. Данная форма работы предполагает уход и присмотр за детьми, проведение с ними развивающих занятий и организацию двухразового горячего питания.

Для учеников с 5 по 11 класс с сегодняшнего дня организовано дистанционное обучение. «Это не будет повторением ситуации весны, когда массово к этому не были готовы ни педагоги, ни дети, ни родители. Лето прошло не зря с точки зрения как самих педагогов, так и с точки зрения оснащения школ материально-техническими средствами, чтобы дистанционное обучение было более комфортным», - подчеркнула Анна Кузыченко. Учителя осуществляют обучение школьников при помощи дистанционных технологий, находясь в школе.

Кроме того, начальник управления обратила внимание, что в указе губернатора нет возрастных ограничений в части организации дежурных классов, поэтому такая форма может быть доступна и для учеников 5-11 классов, у которых возникают сложности с дистанционным обучением в отсутствие родителей дома. «Если конкретной семье необходимо открытие дежурного класса с 5 по 11-й, мы готовы его открыть и встретить ребенка в школе», - пояснила Анна Кузыченко, добавив, что в данном случае также предусмотрено горячее питание. «Для начальных классов горячее питание организовано за счет федерального бюджета, а для 5-11 классов - за счет областного и муниципального», - добавила она.

Что касается зимних каникул, на этот период в Пскове была запланирована работа пришкольных лагерей. «На сегодняшний день отмены данного направления нет. Поэтому с 21 декабря по 25 декабря - это еще одна неделя, когда образовательные учреждения готовы быть с детьми каждый день. Либо в формате дежурных классов, либо в формате пришкольных лагерей. Поэтому в это время любой ребенок, вне зависимости от того, в каком классе он учится, сможет находиться в школе», - пояснила начальник управления.

Учреждения дополнительного образования с сегодняшнего дня работают дистанционно. Анна Кузыченко выразила уверенность, что образовательный процесс там не приостановится, потому что педагоги еще весной зарекомендовали себя как успешные пользователи онлайн-платформ.

Говоря о работе детских садов, начальник управления образования подчеркнула, что новогодние праздники там пройдут в рамках групп без приглашения сторонних участников, включая родителей и официальных представителей детей.

«Дошкольники не будут лишены новогоднего праздника, но модернизируется участие героев, которых будут представлять либо сами воспитатели, либо кто-то из педагогического состава детского сада. В любом случае родителям не стоит переживать за праздничное настроение своих детей», - сказала она.

«Я уверена, что при строгом соблюдении всех эпидемиологических мер в образовательных учреждениях города для всех детей будет обеспечено безопасное, качественное, достойное пребывание, чтоб Новый год все мы встретили здоровыми», - заключила Анна Кузыченко.