Общество

Первый социальный онлайн-форум проводит «Единая Россия»

Сегодня, 14 декабря, партия «Единая Россия» проводит первый социальный онлайн-форум. Прямая трансляция ведется в группе партии в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В социальном онлайн-форуме принимают участие президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, а также представители волонтерских центров партии в регионах.

«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа рядом с людьми, на местах - это повод провести аудит своих рядов, дать заслуженную оценку для тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя добрым, сердечным человеком, готовым впрягаться в решение непростых задач стоящих перед страной. Именно с ними связано успешное будущее партии», - сообщил Владимир Путин, передает официальный телеграм-канал партии.

А Дмитрий Медведев обозначил задачи «Единой России» в развитии волонтерского движения. Речь шла об автоволонтерстве, доставке питания медицинским работникам и лекарств амбулаторным больным. Также он предложил активнее привлекать волонтеров к работе системы единого телефонного номера 122 и поручил организовать всестороннюю помощь семьям медработников «красной зоны», развернуть сеть волонтеров из числа учащихся медицинских вузов.

«"Единая Россия" должна и дальше делать все возможное для развития волонтерского движения», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В ходе онлайн-форума Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» продлить действие 30-процентной скидки на оплату госпошлин и беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ. «Это правильно, своевременно и справедливо», - сказал он.

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение партии упростить требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств.