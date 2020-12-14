Псковичей приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте «МЧС России – 30 лет во имя жизни». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, вопросы опубликованы на официальном сайте ведомства.
Желающие могут проверить свои знания по следующим направлениям деятельности МЧС России:
- исторические даты, выдающиеся люди и подвиги героев;
- становление системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- достижения в области развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие спасательных воинских формирований, авиационно-спасательных технологий, поисково-спасательной службы МЧС России;
- надзорная деятельность при обеспечении пожарной безопасности на различных объектах, а также безопасности людей на водных объектах;
- становление пожарной охраны в системе МЧС России и в субъектах Российской Федерации;
- международные гуманитарные операции, организация обеспечения крупных массовых мероприятий (олимпиада, универсиада, чемпионат мира по футболу и т.п.);
- история развития и становления МЧС России, история наградной системы МЧС России;
- история медицинского и психологического обеспечения системы МЧС России;
- современный облик МЧС России.