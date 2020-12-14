Общество

Псковичей приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте МЧС

Псковичей приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте «МЧС России – 30 лет во имя жизни». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, вопросы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Желающие могут проверить свои знания по следующим направлениям деятельности МЧС России: