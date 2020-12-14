Общество

Ввоз более 18 тонн молока из Белоруссии запретили в Псковской области

Россельхознадзор запретил ввоз более 18 тонн молока из Белоруссии в Россию. Груз остановили в деревне Долосцы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоблюдение ветеринарно-санитарных требований. «В ходе проведения ветеринарного контроля ведомство установило неудовлетворительное санитарное состояние грузового отсека транспортного средства, на полу которого находились лужи (подтеки) белого цвета, по органолептическим показателям напоминающие молоко», - рассказали в управлении.

18,1 тонны ультрапастеризованного молока планировалось доставить в Смоленскую область. Однако был оформлен акт о возврате партии молока в Белоруссию.