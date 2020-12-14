Общество

Врач рассказал псковичам о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами

Врач Псковской областной инфекционной больницы, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте, рассказал о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами.

«Как долго заразен больной COVID? Заразна ли квартира, в которой он находился?» - поинтересовался подписчик.

Выделение вируса длится ориентировочно 14 дней, отметил врач. «Но все индивидуально. Есть пациенты, которые выделяют (вирус - от ред.) 1 месяц», - пояснил он.

Также эксперт обратил внимание на необходимость уборки квартиры, в которой находился инфицированный. «Квартира требует уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветривания, по возможности, кварцевания», - добавил он.